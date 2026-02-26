UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Shkendija'yı eleyen temcilsimiz Samsunspor'un Son 16 Turu'nda rakibi belli olacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimini canlı olarak Sporx'ten takip edebilirsiniz.
Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak.
Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.
