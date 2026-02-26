26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
0-145'
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
0-145'
26 Şubat
Bologna-Brann
0-045'
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
0-0DA
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
2-0DA
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
1-0DA
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-245'

Samsunspor'un rakibi belli oluyor

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi kura çekimiyle belli olacak.

calendar 26 Şubat 2026 23:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsunspor'un rakibi belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Shkendija'yı eleyen temcilsimiz Samsunspor'un Son 16 Turu'nda rakibi belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimini canlı olarak Sporx'ten takip edebilirsiniz.

Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak.

Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.