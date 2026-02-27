Fenerbahçe'nin Nottingham Forest deplasmanında iki golünü atan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.
"PES ETMEYECEĞİZ DEDİK"
Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "İlk maç 3-0 bitmişti, hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz dedik. Hafta sonu acı verici bir şekilde taraftarımızı üzdük. Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kazandık. Başımız dik şekilde Avrupa Ligi'ne veda ettik. Yapacak bir şey yok. Taraftarlarımızı biraz olsun sevindirdiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ!"
İngiltere'den Antalyaspor maçı için direkt Antalya'ya gidecek olmalarının hatırlatılması üzerine Kerem Aktürkoğlu "Herkes için yoğun bir fikstür var. Bahane değil. Önümüzde böyle bir fikstür var. Bu fikstürden güzel skorlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin sonunda da şampiyon olan taraf biz olacağız." dedi.
"F.BAHÇE ŞAMPİYON OLACAKSA, SOL BEK OLURUM"
Kerem Aktürkoğlu karşılaşma sonrası Now TV'ye yaptığı açıklamada "Kaleye yakın oynadığımda mutlu oluyorum, seviyorum. Takıma daha fazla katkı sağladığımı düşünüyorum. Normal kanat oyuncularına göre farklı stilim var. Kanat oyuncusu değil, kanat forvet olarak oynuyorum.
Sezon başı Domenico Tedesco ile görüşmemiz oldu. İlk geldiğinde ileri uca daha yakın oynatacağını söyledi ama belli başlı sebeplerden olmadı. Ben de nerede görev verirse oynayabileceğimi söyledim. Gol atmam önemli değil, ben mücadele ederim, savaşırım.
Önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyon olması! Gerekirse orta saha, gerekirse sol bek bile oynarım." ifadelerini kullandı.
"PES ETMEYECEĞİZ DEDİK"
Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "İlk maç 3-0 bitmişti, hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz dedik. Hafta sonu acı verici bir şekilde taraftarımızı üzdük. Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kazandık. Başımız dik şekilde Avrupa Ligi'ne veda ettik. Yapacak bir şey yok. Taraftarlarımızı biraz olsun sevindirdiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ!"
İngiltere'den Antalyaspor maçı için direkt Antalya'ya gidecek olmalarının hatırlatılması üzerine Kerem Aktürkoğlu "Herkes için yoğun bir fikstür var. Bahane değil. Önümüzde böyle bir fikstür var. Bu fikstürden güzel skorlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin sonunda da şampiyon olan taraf biz olacağız." dedi.
"F.BAHÇE ŞAMPİYON OLACAKSA, SOL BEK OLURUM"
Kerem Aktürkoğlu karşılaşma sonrası Now TV'ye yaptığı açıklamada "Kaleye yakın oynadığımda mutlu oluyorum, seviyorum. Takıma daha fazla katkı sağladığımı düşünüyorum. Normal kanat oyuncularına göre farklı stilim var. Kanat oyuncusu değil, kanat forvet olarak oynuyorum.
Sezon başı Domenico Tedesco ile görüşmemiz oldu. İlk geldiğinde ileri uca daha yakın oynatacağını söyledi ama belli başlı sebeplerden olmadı. Ben de nerede görev verirse oynayabileceğimi söyledim. Gol atmam önemli değil, ben mücadele ederim, savaşırım.
Önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyon olması! Gerekirse orta saha, gerekirse sol bek bile oynarım." ifadelerini kullandı.