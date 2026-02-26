26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
0-145'
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
0-1DA
26 Şubat
Bologna-Brann
0-0DA
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
0-0DA
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
2-0DA
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
1-0DA
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-245'

Galatasaray'ı yenen Ziraat Bankkart, liderliğe yükseldi

Efeler Liginde deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a set vermeden kazanan Ziraat Bankkart, liderliğe yükseldi.

calendar 26 Şubat 2026 22:17
Haber: AA
Galatasaray'ı yenen Ziraat Bankkart, liderliğe yükseldi
SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla bir maçı eksik Ziraat Bankkart, ligdeki 18. galibiyetini elde ederek liderliğe yükselirken sarı-kırmızılılar, 5. kez mağlup oldu

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İsmail Yıldırım, İbrahim Acar

Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Gökçen Yüksel, Alonso, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Doğukan Ulu, Wright, Tatarov)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot, Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Burakhan Tosun)

Setler: 17-25, 21-25, 22-25

Süre: 91 dakika (29, 28, 34)

 Reklam 
