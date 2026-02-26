UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor ile Makedonya ekibi Shkendija karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ekibimiz 4-0'lık skorla kazandı.Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, 71. dakikada Cherif Ndiaye ve 79 ve 90+2. dakikada Marius Mouandilmadji attı.Mouandilmadji, Konferans Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 gole ulaştı.İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Samsunspor, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.Cuma günü saat 16.00'da çekilecek son 16 turu kuralarında Samsunspor, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ya da İspanya'nın Rayo Vallecano takımı ile eşleşecek.Samsunspor mücadeleye Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Holse, Moundilmadji, Ndiaye ilk 11'iyle başladı.Konuk ekip Shkendija ise Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Ismai, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Moubeti kadrosuyla sahada yer aldı.7. dakikada defansın hatasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moubeti'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.15. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu kaleci Gaye, son anda yatarak bloke etti.45. dakikada Moundilmadji'nin ceza sahası içine pasında topla buluşan Holse'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gaye'ye çarparak oyun alanına geri döndü.53. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde Assoumou'nun düşürülmesiyle hakem Simone Sozza penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.71. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Assoumou'nun ceza sahası içine pasında Ndiaye, plase bir vuruşla topu ağlara yolladı.79. dakikada kırmızı-beyazlılar 3-0 öne geçti. Celil Yüksel'in ara pasında kaleci Gaye ile karşı karşıya kalan Moundilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.88. dakikada Celil Yüksel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moundilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak direk dibine çarparak oyun alanına geri döndü.90+2 dakikada Karadeniz ekibi farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içinde Holse'nin pasında Moundilmadji, topu ağlara gönderdi. 4: Samsun Yeni 19 Mayıs: Simone Sozza, Davide Imperiale, Alessio Berti (İtalya): Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 75 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 86 Soner Gönül), Makoumbou (Dk. 84 Yunus Emre Çift), Ntcham, Assoumou (Dk. 84 Ceesay), Holse, Moundilmadji, Ndiaye (Dk. 75 Celil Yüksel): Gaye, Trumçi, Fetai (Dk. 77 Krasnigi), Meliqi, Webster, Islami, Zejnullai (Dk. 86 Krstevski), Spahiu (Dk. 61 Ibraimi), Tamba, Latifi (Dk. 77 Ramadani), Moubeti (Dk. 77 Alhassan): Dk. 53 Ntcham (penaltıdan), Dk. 71 Ndiaye, Dk. 79, Dk. 90+2 Moundilmadji (Samsunspor)katlar: Dk. 28 Zejnullai, Dk. 36 Tamba, Dk. 62 Latifi (Shkendija)