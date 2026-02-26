26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
0-1DA
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
0-1DA
26 Şubat
Bologna-Brann
0-0DA
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
0-0DA
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
2-0DA
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
1-0DA
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-2DA

Samsunspor fark atarak turladı!

Samsunspor, Konferans Ligi rövanş maçında Shkendija'yı 1-0'ın rövanşında 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

calendar 26 Şubat 2026 22:37 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 22:53
Samsunspor fark atarak turladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor ile Makedonya ekibi Shkendija karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ekibimiz 4-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, 71. dakikada Cherif Ndiaye ve 79 ve 90+2. dakikada Marius Mouandilmadji attı.

Mouandilmadji, Konferans Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 gole ulaştı.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Samsunspor, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Cuma günü saat 16.00'da çekilecek son 16 turu kuralarında Samsunspor, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ya da İspanya'nın Rayo Vallecano takımı ile eşleşecek.

İLK 11'LER

Samsunspor mücadeleye Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Holse, Moundilmadji, Ndiaye ilk 11'iyle başladı.

Konuk ekip Shkendija ise Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Ismai, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Moubeti kadrosuyla sahada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada defansın hatasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moubeti'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
15. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu kaleci Gaye, son anda yatarak bloke etti.
45. dakikada Moundilmadji'nin ceza sahası içine pasında topla buluşan Holse'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gaye'ye çarparak oyun alanına geri döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde Assoumou'nun düşürülmesiyle hakem Simone Sozza penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
71. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Assoumou'nun ceza sahası içine pasında Ndiaye, plase bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0
79. dakikada kırmızı-beyazlılar 3-0 öne geçti. Celil Yüksel'in ara pasında kaleci Gaye ile karşı karşıya kalan Moundilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0
88. dakikada Celil Yüksel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moundilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak direk dibine çarparak oyun alanına geri döndü.
90+2 dakikada Karadeniz ekibi farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içinde Holse'nin pasında Moundilmadji, topu ağlara gönderdi. 4-0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Simone Sozza, Davide Imperiale, Alessio Berti (İtalya)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 75 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 86 Soner Gönül), Makoumbou (Dk. 84 Yunus Emre Çift), Ntcham, Assoumou (Dk. 84 Ceesay), Holse, Moundilmadji, Ndiaye (Dk. 75 Celil Yüksel)
Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai (Dk. 77 Krasnigi), Meliqi, Webster, Islami, Zejnullai (Dk. 86 Krstevski), Spahiu (Dk. 61 Ibraimi), Tamba, Latifi (Dk. 77 Ramadani), Moubeti (Dk. 77 Alhassan)
Goller: Dk. 53 Ntcham (penaltıdan), Dk. 71 Ndiaye, Dk. 79, Dk. 90+2 Moundilmadji (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Zejnullai, Dk. 36 Tamba, Dk. 62 Latifi (Shkendija)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.