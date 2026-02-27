27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Beşiktaş'ta 6 milyon euro'luk hayal kırıklığı: Taylan Bulut

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan biri olan Taylan Bulut, Amir Murillo sonrası iyice gözden düştü. Taylan Bulut, son dönemde formaya hasret kaldı.

calendar 27 Şubat 2026 09:18
Haber: Milliyet, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta 6 milyon euro'luk hayal kırıklığı: Taylan Bulut
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın genç sağ beki Taylan Bulut son dönemde formayı unuttu.

Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Schalke'den 6 milyon euro bonservis karşılığında kadroya katmıştı.

KADROYA ALINMADI

Beşiktaş'a adeta koşarak gelen ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Taylan, Trendyol Süper Lig'deki son üç maçta kadroya alınmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın; Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe ile oynanan karşılaşmalarda Taylan'ı kadroya yazmadı. Genç futbolcu, Konyaspor ile 31 Ocak'ta oynanan maçta ise yedek soyunurken süre alamamıştı.

MURILLO SONRASI İYİCE GÖZDEN DÜŞTÜ

Forma rekabetinde Gökhan Sazdağı'nın gerisinde kalan Taylan Bulut, Amir Murillo'nun ara transferde sürpriz biçimde kadroya dahil edilmesiyle iyice gözden düştü.

Jonas Svensson'la yolları ayıran siyah-beyazlılar normal koşullarda sağ bek takviyesi düşünmüyordu. Gökhan ve Taylan'la yola devam edilmesi planlanmıştı ancak Murillo tam bir fırsat transferi olarak Marsilya'dan kadroya dahil edildi.

SON MAÇI KUPADA

Murillo transferi Taylan'ın forma rekabetindeki şansını çok zayıflattı. Genç futbolcu bu nedenle son 3 maçta kadroya dahi giremedi. Taylan son olarak Kocaelispor'la 5 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında şans bulurken 90 dakika görev yapmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.