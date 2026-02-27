Beşiktaş'ta 6 milyon euro'luk hayal kırıklığı: Taylan Bulut

Beşiktaş'ın genç sağ beki Taylan Bulut son dönemde formayı unuttu.
Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Schalke'den 6 milyon euro bonservis karşılığında kadroya katmıştı.
KADROYA ALINMADI
Beşiktaş'a adeta koşarak gelen ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Taylan, Trendyol Süper Lig'deki son üç maçta kadroya alınmadı.
Teknik direktör Sergen Yalçın; Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe ile oynanan karşılaşmalarda Taylan'ı kadroya yazmadı. Genç futbolcu, Konyaspor ile 31 Ocak'ta oynanan maçta ise yedek soyunurken süre alamamıştı.
MURILLO SONRASI İYİCE GÖZDEN DÜŞTÜ
Forma rekabetinde Gökhan Sazdağı'nın gerisinde kalan Taylan Bulut, Amir Murillo'nun ara transferde sürpriz biçimde kadroya dahil edilmesiyle iyice gözden düştü.
Jonas Svensson'la yolları ayıran siyah-beyazlılar normal koşullarda sağ bek takviyesi düşünmüyordu. Gökhan ve Taylan'la yola devam edilmesi planlanmıştı ancak Murillo tam bir fırsat transferi olarak Marsilya'dan kadroya dahil edildi.
SON MAÇI KUPADA
Murillo transferi Taylan'ın forma rekabetindeki şansını çok zayıflattı. Genç futbolcu bu nedenle son 3 maçta kadroya dahi giremedi. Taylan son olarak Kocaelispor'la 5 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında şans bulurken 90 dakika görev yapmıştı.
