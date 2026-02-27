27 Şubat
İşte Sergen Yalçın'ın Kocaelispor planı

Başakşehir ve Göztepe'yi yenerek uçuşa geçen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın cezalı Orkun Kökçü'nn görevini Olaitan'a verecek. Kanatlarda Cerny ve Cengiz forma giyecek. Oh yine en önemli gol silahı olacak.

7 yeni transferin kadroya katılımıyla birlikte iyice güçlenen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisi başlattı.

Başakşehir'i deplasmanda 90+7'de bulduğu golle 3-2 yenen siyah-beyazlılar kendi sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-0'lık skorla mağlup ederek gövde gösterisi yapmıştı.

Ligde cumartesi akşamı Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi yolundaki bu önemli engeli aşarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

SERGEN YALÇIN'IN PLANLARI

Siyah-beyazlı takımda tüm hesaplar 3 puan üzerine yapıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın galibiyet planını hazırladı. Geçen hafta Göztepe karşısında El Bilal Toure'nin yokluğunda sol kanatta oynayan Junior Olaitan, Körfez karşısında bu kez kart cezalısı kaptan Orkun'un görevini üstlenecek. Beninli yıldızın arkasında Asllani ve Ndidi oynayacak. Sağ kanatta Cerny, solda Cengiz oynayacak. Sakatlığı bulunan Emirhan'ın yokluğunda Agbadou'nun savunmadaki partneri Djalo olacak. İleri uçta Hyeon- Gyu Oh görev yapacak.

İKİ DİNAMİK ÖN LİBERO

Wilfried Ndidi ve Kristjan Asllani geçen hafta Göztepe'ye orta sahada üstünlük kurulmasında büyük pay sahibi olmuştu. Kaptan Orkun Kökçü arkasında oynayan iki dinamik ön libero sayesinde saha içinde özgür hale gelmiş ve ofansif becerisini ortaya çıkarmıştı. Kocaelispor karşısında bu iki oyuncunun önünde Olaitan yeteneklerini sergileyecek.

CENGİZ 2 MAÇ SONRA 11'E

Corendon Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder performansıyla beklentilerin uzağında kalmıştı. Başakşehir deplasmanında 4, Göztepe müsabakasında ise 14 dakika süre alan 28 yaşındaki yıldız, 2 maç aradan sonra ilk 11'e dönecek. Tecrübeli futbolcunun kritik maçlardaki oyunu, kulüpteki geleceği için belirleyici olacak.

SON HABERLER
Tümü
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
