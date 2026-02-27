27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Beşiktaş, Daichi Kamada'nın şartlarını sordu!

Beşiktaş, Crystal Palace forması giyen Daichi Kamada için harekete geçti. İşte ayrıntılar...

calendar 27 Şubat 2026 08:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Daichi Kamada'nın şartlarını sordu!
Beşiktaş gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ara transferde 7 oyuncuyu gönderip 7 futbolcuya sözleşme imzalatan Beşiktaş için yaz dönemi de hareketli geçecek.

HAREKETE GEÇİLDİ

Genk'ten renklere bağlanan Hyeon-Gyu Oh'tan müthiş verim alan siyah-beyazlılar, Uzak Doğu pazarına yönelmeye devam edecek. Yaz dönemi için gündeme gelen isim Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Daichi Kamada... Siyah-beyazlı kurmayların Japon 10 numara ile temasa geçtiği ve menajerine şartları sorduğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun mukavelesinin bitecek olması Beşiktaşlı yetkililerin elini güçlendiriyor.

3 BÜYÜK LİGDE OYNADI

Japon yıldız Avrupa'nın 3 büyük liginde de boy gösterdi. 2023'te Eintracht Frankfurt'taki performansıyla 27 milyon euro piyasa değerine ulaşan deneyimli oyuncu, Lazio'ya transfer oldu. İtalyan ekibinde 1 yıl forma giyen Japon yıldız, 2024 yazında ise Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ın yolunu tuttu.

2 ASİST YAPABİLDİ

Daichi Kamada bu sezon farklı kulvarlarda toplam 27 karşılaşmada forma giydi. Premier Lig'de 17 maçta süre alan Japon yıldız, tek asistini Aston Villa karşısında yaptı. Konferans Ligi'nde 6 müsabakada görev alan tecrübeli oyuncu 1 gol pası verdi. Bu sezon gol atamayan Kamada, 2 gole katkı sundu.

 Reklam 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.