Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 01:13 -
Güncelleme Tarihi:
10 Ağustos 2026 01:13
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp Neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek?
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor? sorusunun yanıtı için buraya... Peki Whatsapp hakkında ne açıklama yapıldı? Whatsapp hakkında son dakika gelişmesi ve detaylar...
Whatsapp çöktü!
Türkiye'de binlerce vatandaş Whatsapp neden çöktü ve neden açılmıyor sorusunun Google'da araştırıyor. Peki Whatsapp ne zaman düzelecek. İşte Whatsapp hakkında tüm bilgiler ve detaylar...
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da erişim sorunu yaşanıyor. Hem mobil hem de masaüstünde yaşanan sorun henüz çözülmüş değil ancak konu hakkında da açıklama gelmedi.
Whatsapp'ın çökmesinin ardından sorunun kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor.
Whatsap'ta yazdıklarım gitmiyor | "WhatsApp'ta yazdıklarım gitmiyor" diyenler merak etmeyin. Sorun geçici olduğundan herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok.
WHATSAPP NEDEN ÇÖKTÜ? | Tüm dünya genelinde birçok Twitter kullanıcısı WhatsApp'ta yaşadıkları bağlantı problemini Twitter'dan dile getirdi. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olduğu düşünülüyor.
Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan cep telefonu uygulaması WhatsApp'ta bir süredir iletişim sağlanamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olduğu düşünülüyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.
Kaynak: Sporx.com
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