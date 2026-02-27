Rizespor için önemli deplasman

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 24 puanla 11'inci sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta sahasında rakibine 2-1 yenilmişti.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov maçta forma giyemeyecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 24 puanla 11'inci sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta sahasında rakibine 2-1 yenilmişti.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov maçta forma giyemeyecek.