27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Rizespor için önemli deplasman

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Son maçında Kocaeli'yi mağlup eden Rizespor, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

27 Şubat 2026 11:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 24 puanla 11'inci sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta sahasında rakibine 2-1 yenilmişti.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov maçta forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
