27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Muğlaspor Teknik Direktörü: "Erzurum'a kazanmak için gidiyoruz."

Muğlaspor'un 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik mücadelesi hakkında Besim Durmuş açıklamalarda bulundu.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde İskenderunspor'la golsüz berabere kalıp liderliği Batman Petrolspor'a devreden 57 puana sahip 2'nci sıradaki Muğlaspor pazar günü deplasmanda oynayacağı 24Erzincanspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. İskenderunspor karşısında yaşanan puan kaybını telafi edeceklerini belirten teknik direktör Besim Durmuş değerlendirmelerde bulundu.

İskenderunspor maçında şanssız olduklarını belirten Drumuş, "Taraftarımızı üzdük, mahcubuz. Çok üzücü bir beraberlik aldık. Şimdi bunu telafi etmek için, yüzde 100 kazanmak için Erzincan'a gidiyoruz" dedi.

Kadrodaki eksikler hakkında bilgi veren Besim Durmuş, cezalı oyuncuların dönmesiyle elinin güçlendiğini söyledi. Sarı kart cezaları sona eren Abdurrahman Canlı ve Fatih Somuncu'nun takıma katıldığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Takımda sadece cezası devam eden Sedat Şahintürk bu hafta görev alamayacak. Gayet iyiyiz. İki sarı kart cezalımız vardı, onlar da geri geldi. Sadece Sedat cezalı. Onun dışında sorunumuz yok. Enerjimiz yüksek. Kazanıp yeniden zirveye sahip olmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
