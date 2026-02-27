San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, Brooklyn Nets karşısında alınan 126-110'luk galibiyetin ardından hem MVP yarışındaki konumu hem de NBA'in yeni yüzü olma ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.



22 yaşındaki Fransız yıldız, ligin yeni vitrin oyuncusu olma konusuna dair, "Bu, kendi kendine cevaplanacak bir şey. İnsanların doğal olarak karşılık vereceği bir süreci zorlayamaz ya da üretemezsiniz. Bu konuda hiçbir endişem yok" ifadelerini kullandı.



MVP yarışıyla ilgili ise Wembanyama, "MVP tartışmalarında olduğumu biliyorum. Elbette bu hedeflerimden biri. Bu ödül için en önemli argüman takım başarısıdır. Bu her zaman ilk kriterdir. Sezonun son bölümünde biraz daha gaza basmam gerektiğinin de farkındayım." şeklinde konuştu.



Bu sezon 44 maçta 24.0 sayı, 11.2 ribaund, 2.9 asist ve 2.6 blok ortalamaları yakalayan Wembanyama, yüzde 50.3 saha içi ve yüzde 35.3 üçlük isabet oranıyla oynuyor. Spurs, 43-16'lık derecesiyle Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.



Brooklyn karşısında Julian Champagnie 26 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, De'Aaron Fox ve Devin Vassell 14'er sayı kaydetti. Stephon Castle 18 sayı üretirken Spurs yüzde 49 saha içi, yüzde 40 üçlük isabetiyle oynadı ve ribaundlarda rakibine 50-39 üstünlük kurdu.



San Antonio böylece 11 maçlık galibiyet serisine ulaştı. Bu, kulübün 2015-16 sezonundaki 13 maçlık serisinden bu yana en uzun galibiyet zinciri oldu.



Utah Jazz'in yıldız forveti Lauri Markkanen'in kalça sıkışması nedeniyle en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.