27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Fenerbahçe Beko'nun İsrail takımlarıyla karşılaşacağı ülkeler belli oldu

Fenerbahçe Beko'nun, İsrail takımlarıyla oynayacağı maçlar Sırbistan ve Bulgaristan'da yapılacak

Fenerbahçe Beko'nun basketbol EuroLeague'de Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI'yle oynayacağı müsabakaların programı belli oldu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Maccabi Rapyd ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko, bu müsabakayı 24 Mart Salı günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Hall'da oynayacak.

Sarı-lacivertlilerin 36. hafta mücadelesinde Hapoel IBI'ye konuk olacağı karşılaşma ise 7 Nisan Salı günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yer alan ARENA 8888'de yapılacak.

Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında ev sahibi olarak çıktığı maçlarda her iki İsrail takımıyla Almanya'nın Münih kentinde karşı karşıya gelmişti.

EuroLeague yönetimi, 9 Aralık 2025 tirihinden itibaren İsrail takımlarının iç saha maçlarını kendi sahalarında oynamasına yönelik karar almıştı. Alınan kararın ardından Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi yaptığı açıklamada, "EuroLeague, devlet nezdinde bir karar çıkması durumunda maçların İsrail dışında oynamasına izin veriyor. Yani devletimiz, bizim İsrail'e gitmemizde bir sakınca görüyorsa, bu durumda maçlar tarafsız sahada oynanabiliyor. Devletimiz nezdinde böyle bir karar çıkarsa biz de maçlarımızı tarafsız sahada oynamak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan girişimlerin ardından Fenerbahçe Beko, İsrail ekipleriyle Sırbistan ve Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
