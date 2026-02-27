27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
0-015'
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Özel milli yüzücüler 5. Açık Yüzme Turnuvası'nda yarışacak

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesindeki özel milli yüzücüler, Yunanistan'da 5. Açık Yüzme Turnuvası'nda 2'si kadın 5 kişi madalya mücadelesi verecek.

27 Şubat 2026 15:05
Haber: AA
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesindeki özel milli yüzücüler, Yunanistan'da 28 Şubat Cumartesi günü başlayacak 5. Açık Yüzme Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre özel milli yüzme takımı, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenecek organizasyona katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Turnuvada Türkiye'yi S14 mental kadınlar kategorisinde Seçil Açıkgöz ve Zeynep Duru Çifçi, S14 mental erkekler kategorisinde ise Korcan Bulut Özdemir, Ulaş Yılmazoğlu ve Eymen Özdemir temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖSSFED Başkanı ve Dünya Virtus Yönetim Kurulu Üyesi Birol Aydın, milli sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
