27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
0-015'
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Avrupa'da tarihi eşleşme: Real Madrid - Manchester City

Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda bir klasiğe dönüşen Real Madrid - Manchester City eşleşmesi bu yıl son 16 turunda oynanacak.

calendar 27 Şubat 2026 15:00 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 15:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Avrupa'da tarihi eşleşme: Real Madrid - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda bir klasiğe dönüşen Real Madrid - Manchester City eşleşmesi bu yıl son 16 turunda oynanacak.

Manchester City ve Real Madrid, üst üste 5. kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarında karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki 5. eşleşme tarihte bir ilk olarak kayıtlara geçecek. İki ekip, son 7 yılda ise 6. kez karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.

İşte o eşleşmeler:

2022 Yarı Final - Real Madrid turu geçti
2023 Yarı final - Manchester City turu geçti
2024 Çeyrek final - Real Madrid turu geçti
2025 Son 16 play-off - Real Madrid turu geçti
2026 son 16

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
