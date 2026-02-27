Avrupa'da tarihi eşleşme: Real Madrid - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu.



Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda bir klasiğe dönüşen Real Madrid - Manchester City eşleşmesi bu yıl son 16 turunda oynanacak.



Manchester City ve Real Madrid, üst üste 5. kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarında karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki 5. eşleşme tarihte bir ilk olarak kayıtlara geçecek. İki ekip, son 7 yılda ise 6. kez karşılaşacak.



Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.



İşte o eşleşmeler:



2022 Yarı Final - Real Madrid turu geçti

2023 Yarı final - Manchester City turu geçti

2024 Çeyrek final - Real Madrid turu geçti

2025 Son 16 play-off - Real Madrid turu geçti

2026 son 16



