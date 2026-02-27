Juventus, bu kez transferde Galatasaray'a rakip!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın saf dışı bıraktığı Juventus, gelecek sezonun kadro ve transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Luciano Spalletti ile yola devam etmek isteyen Juventus, İtalyan teknik adamın gelecek sezon için oluşturacağı kadrosunu kalite ve uluslararası deneyimle güçlendirmek istiyor.
LİSTEDEKİ 4 OYUNCU
İtalyan basını, Juventus'un listesinde yer alan dört oyuncuyu duyurdu.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİLER
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Manchester City forması giyen Portekizli Bernardo Silva ve Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka ile ilgileniyor. İki futbolcu, daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
Bernardo Silva ve Goretzka dışında Juventus'un listesindeki diğer isimlerin Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik ve Bournemouth'tan stoper Marcos Senesi olduğu belirtildi.
DİKKAT ÇEKEN DETAY
Juventus'un listesinde yer alan dört futbolcunun ortak noktası dikkat çekti. Dört futbolcunun da kulüpleriyle olan sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.
