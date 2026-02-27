27 Şubat
Eyüpspor, galibiyet serisi peşinde

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Eyüpspor, evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Eyüpspor bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı ekip, topladığı 21 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunuyor.

İstanbul ekibi, geride kalan haftada konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenmeyi başarmıştı.

İzmir temsilcisi ise çıktığı 23 mücadelede 11 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 41 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Göztepe, ligde geçen hafta oynanan maçta deplasmanda Beşiktaş'a 4-0 yenilmişti.

- Süper Lig'de, dördüncü randevu

Eyüpspor, yarın karşılaşacağı Göztepe ile Süper Lig tarihinde dördüncü kez kozlarını paylaşacak.

Daha önce oynanan üç karşılaşmada eflatun-sarılı ekip rakibine kaybetmedi.

İstanbul ekibi, İzmir temsilcisi ile oynadığı maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Söz konusu maçlarda Eyüpspor 2 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü.

- Göztepe'de 3 maçlık suskunluk

Eyüpspor ile yarın sahasında karşılaşacak Göztepe, ligde son maçta gol sevinci yaşayamadı.

İzmir ekibi, ligde sırasıyla Konyaspor, Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında rakip ağları havalandıramadı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçların ikisinde 0-0'lık skorlarla sahadan beraberlikle ayrılırken, Beşiktaş'a ise 4-0 mağlup oldu.

Göztepe, ligde son olarak 20. haftada oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında gol atmış ve mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
