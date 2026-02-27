27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

PFDK'dan Dursun Özbek'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Dursun Özbek'e futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

27 Şubat 2026 11:37
PFDK'dan Dursun Özbek'e ceza
PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ceza verdi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Dursun Özbek'e futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübü de Dursun Özbek ile aynı nedenden 2 milyon 700 bin euro para cezası aldı.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

"GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 21.02.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinden (galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
