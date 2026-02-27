Paul Onuachu istatistiklerde zirvede!

Süper Lig'de gol krallığı yarışında ilk sırada olan Paul Onuachu aynı zamanda bitiricilik listesinde de forvet oyuncuları arasında zirvede yer alıyor.
Süper Lig'in "Bitiricilik yüzdesi" sıralamasında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Listenin ilk sırasında G.Dzyuba (%40,7), A.Moci (%33,3), Meli Kabasakal (%33,3), F. Hadziahmetovic (%30,8) ve Eren Elmalı (%30,0) gibi forvet olmayan oyuncular yer aldı.
Fofana ikinci
Bu durum, sınırlı sayıda pozisyonda yüksek isabet oranına ulaşan isimlerin öne çıktığını gösterirken, asıl dikkat çeken bölüm ise forvetler arasındaki yarış oldu. Listede en yüksek bitiricilik yüzdesine sahip isim Paul Onuachu oldu. Onuachu, %27,9'luk oranıyla forvetler arasında ilk sırada yer aldı. Onuachu'nun hemen arkasında yer alan isim ise devre arasında takımdan ayrılan D. Fofana (%27,3) oldu.
Augusto da listede
Fofana'nın ayrılığı sonrası, forvet hattındaki tabloya bir diğer dikkat çeken isim yine Trabzonspor'dan geldi. Felipe Augusto %26,3 ile listede üst sıralarda kendine yer buldu. Forvet hattının bitiricilik yüzdesinde öne çıkan iki isim Trabzon forması giymeye devam ediyor. Onuachu'nun forvetler arasındaki zirvede yer alması ve Augusto'nun da hemen arkasından gelmesi, Fırtına'nın hücum hattındaki verimliliğini gözler önüne seren bir veri olarak öne çıktı.
47 Maç
Paul Onuachu, Trabzonspor kariyerinde 47 maçta forma giydi. 35 kez ilk 11'de sahaya çıkan Nijeryalı golcü, 5 de asist yaptı.
