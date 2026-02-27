Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, sezonun en yüksek performansını sergileyerek 40 sayıya ulaştı ve takımını Orlando Magic karşısında tarihi bir geri dönüşe taşıdı. Rockets, 19 sayıya kadar geriye düştüğü mücadeleyi 113-108 kazanmayı başardı.



Durant, 40 sayılık performansının 26'sını ikinci yarıda kaydederek galibiyette başrol oynadı. Tecrübeli yıldız ayrıca kariyerinde 32 bin sayı barajını aşarak NBA tarihinde bu başarıya ulaşan altıncı oyuncu oldu. Durant, 32 bin sayıya 1.178 maçta ulaşırken, bu eşiği daha hızlı geçen tek isim 1.059 maçla Michael Jordan oldu.



Houston'da kenardan gelen Reed Sheppard 20 sayılık katkı sağladı ve ikinci yarıda beş üçlük isabeti buldu. Alperen Şengün ise mücadeleyi 16 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle tamamladı.



Orlando cephesinde Desmond Bane 30 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Paolo Banchero 19 sayı, 9 asist ve 8 ribaundluk performans sergiledi. Bu sezon ilk kez benchten gelen Jalen Suggs ise sırt spazmı nedeniyle kaçırdığı üç maçın ardından parkelere dönerek 13 dakikada 3 sayı üretti.



Dördüncü çeyreğin ortalarında sahneye çıkan Durant, Rockets'ın üst üste yedi sayısını kaydederken, Alperen'in turnikesine asist yaparak Houston'ı bitime 3:07 kala 101-100 öne geçirdi. Rockets kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak sahadan 113-108 galip ayrıldı.



Durant maçı 14/28 saha içi isabetiyle tamamlarken 8 ribaund ve 3 asist üretti. Houston, büyük geri dönüş öncesinde üçlük çizgisinin gerisinden 12'de 1 isabet bulmuşken, maçın son bölümünde 17 denemenin 10'unu sayıya çevirerek galibiyeti perçinledi.



Gecenin diğer sonuçları:



Hornets 133–109 Pacers

Heat 117–124 76ers

Wizards 96–126 Hawks

Spurs 126–110 Nets

Trail Blazers 121–112 Bulls

Kings 130–121 Mavericks

Lakers 110–113 Suns

Pelicans 129–118 Jazz

Timberwolves 94–88 Clippers



