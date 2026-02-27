27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Durant 32 bin sayıya ulaştı, Rockets 19 sayı farkı eritip kazandı

Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, sezonun en yüksek performansını sergileyerek 40 sayıya ulaştı ve takımını Orlando Magic karşısında tarihi bir geri dönüşe taşıdı. Rockets, 19 sayıya kadar geriye düştüğü mücadeleyi 113-108 kazanmayı başardı.

calendar 27 Şubat 2026 10:44 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 10:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Durant 32 bin sayıya ulaştı, Rockets 19 sayı farkı eritip kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, sezonun en yüksek performansını sergileyerek 40 sayıya ulaştı ve takımını Orlando Magic karşısında tarihi bir geri dönüşe taşıdı. Rockets, 19 sayıya kadar geriye düştüğü mücadeleyi 113-108 kazanmayı başardı.

Durant, 40 sayılık performansının 26'sını ikinci yarıda kaydederek galibiyette başrol oynadı. Tecrübeli yıldız ayrıca kariyerinde 32 bin sayı barajını aşarak NBA tarihinde bu başarıya ulaşan altıncı oyuncu oldu. Durant, 32 bin sayıya 1.178 maçta ulaşırken, bu eşiği daha hızlı geçen tek isim 1.059 maçla Michael Jordan oldu.

Houston'da kenardan gelen Reed Sheppard 20 sayılık katkı sağladı ve ikinci yarıda beş üçlük isabeti buldu. Alperen Şengün ise mücadeleyi 16 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle tamamladı.

Orlando cephesinde Desmond Bane 30 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Paolo Banchero 19 sayı, 9 asist ve 8 ribaundluk performans sergiledi. Bu sezon ilk kez benchten gelen Jalen Suggs ise sırt spazmı nedeniyle kaçırdığı üç maçın ardından parkelere dönerek 13 dakikada 3 sayı üretti.

Dördüncü çeyreğin ortalarında sahneye çıkan Durant, Rockets'ın üst üste yedi sayısını kaydederken, Alperen'in turnikesine asist yaparak Houston'ı bitime 3:07 kala 101-100 öne geçirdi. Rockets kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak sahadan 113-108 galip ayrıldı.

Durant maçı 14/28 saha içi isabetiyle tamamlarken 8 ribaund ve 3 asist üretti. Houston, büyük geri dönüş öncesinde üçlük çizgisinin gerisinden 12'de 1 isabet bulmuşken, maçın son bölümünde 17 denemenin 10'unu sayıya çevirerek galibiyeti perçinledi.

Gecenin diğer sonuçları:

Hornets 133–109 Pacers
Heat 117–124 76ers
Wizards 96–126 Hawks
Spurs 126–110 Nets
Trail Blazers 121–112 Bulls
Kings 130–121 Mavericks
Lakers 110–113 Suns
Pelicans 129–118 Jazz
Timberwolves 94–88 Clippers

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.