Trafik cezaları 2026: Yeni düzenleme sonrası trafik cezaları ne kadar olacak?

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin kabul edilen maddeleriyle saldırgan sürüş, kırmızı ışık ihlali, hız, alkol ve uyuşturucu etkisiyle araç kullanmaya yönelik idari para cezaları artırıldı; bazı ihlallerde ehliyet iptali öngörüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelere göre, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilebilecek.

Trafiği tehlikeye sokacak şekilde art arda şerit değiştirenler, otoyollarda veya bölünmüş yollarda ters yönde araç kullananlar ile yolu keyfi biçimde kapatan sürücülere 90 bin lira idari para cezası verilecek. Bu ihlallerde de ehliyetler 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün trafikten men edilecek.

Bu kapsamda sürücü belgesi geri alınanlar, ehliyetlerini yeniden alabilmek için psikoteknik değerlendirmeden geçirilecek. Son 5 yıl içinde ehliyeti ikinci kez geri alınan sürücülerin ehliyetleri ise iptal edilecek.

Kırmızı ışık ihlallerine kademeli ceza, tekrarında ehliyet iptali

Yeni düzenlemeyle kırmızı ışık ihlallerine uygulanan cezalar artırıldı ve tekrar eden ihlaller için kademeli yaptırım getirildi.

Buna göre, bir yıl içinde:

İkinci ihlalde 10 bin lira,

Üçüncü ihlalde 15 bin lira,

Dördüncü ihlalde 20 bin lira,

Beşinci ihlalde 30 bin lira,

Altıncı ihlalde 80 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyeti iptal edilecek.

Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alma süresi sonunda ehliyetlerin iadesi, sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçmesine bağlı olacak.

Alkol, uyuşturucu ve hız ihlallerine yönelik düzenlemeler

Kabul edilen maddelerle, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri iptal edilecek. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri de uygulanacak.

Alkol ölçümünü reddeden sürücülere 150 bin lira ceza verilecek ve ehliyetleri 5 yıl süreyle geri alınacak. Alkollü araç kullanma cezaları da önemli ölçüde artırıldı.

Hız sınırını yerleşim yeri içinde 66 kilometre/saatten fazla aşan sürücülerin ehliyetleri her seferinde 90 gün süreyle geri alınacak.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere yaptırım

Ambulans, itfaiye ve güvenlik araçları gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.

Aynı ihlalin 5 yıl içinde ikinci kez tekrarlanması halinde sürücü belgeleri iptal edilecek.