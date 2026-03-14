13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
2-0
13 Mart
Alaves-Villarreal
1-1
13 Mart
Torino-Parma
4-1
13 Mart
Marsilya-Auxerre
1-0
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
1-1

Fenerbahçe Beko'nun dev serisi sona erdi!

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a deplasmanda 79-73 kaybetti. Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

calendar 14 Mart 2026 00:09 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 00:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague 31. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız karşısında 79-73 kaybetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 9 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko, 8. kez mağlup oldu.

Bu sonuçla Kızılyıldız, ligdeki 18. galibiyetini elde etti. 

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Sergio Silva (Portekiz)

Kızılyıldız: Miller-Mcintyre 10, Dobric, Bolomboy 4, Nwora 14, Moneke 21, Butler 12, Carter, Kalinic 1, Izundu 13, Motiejunas 2, Ojeleye 2

Fenerbahçe Beko: Baldwin 16, Tarık Biberovic 5, Jantunen 6, Colson 15, Birch 6, Metecan Birsen 3, Tucker 14, De Colo 2, Onuralp Bitim 3, Silva 3, Bacot

1. Periyot: 17-20

Devre: 33-42

3. Periyot: 61-56

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
