Fenerbahçe Beko'nun dev serisi sona erdi!

EuroLeague 31. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız deplasmanına konuk oldu.



Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız karşısında 79-73 kaybetti.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 9 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko, 8. kez mağlup oldu.



Bu sonuçla Kızılyıldız, ligdeki 18. galibiyetini elde etti.



Salon: Belgrad Arena



Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Sergio Silva (Portekiz)



Kızılyıldız: Miller-Mcintyre 10, Dobric, Bolomboy 4, Nwora 14, Moneke 21, Butler 12, Carter, Kalinic 1, Izundu 13, Motiejunas 2, Ojeleye 2



Fenerbahçe Beko: Baldwin 16, Tarık Biberovic 5, Jantunen 6, Colson 15, Birch 6, Metecan Birsen 3, Tucker 14, De Colo 2, Onuralp Bitim 3, Silva 3, Bacot



1. Periyot: 17-20



Devre: 33-42



3. Periyot: 61-56



