13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
2-0
13 Mart
Alaves-Villarreal
1-1
13 Mart
Torino-Parma
4-1
13 Mart
Marsilya-Auxerre
1-0
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
1-1

Burak Yılmaz: "Bu kadar rahat geçeceğimizi beklemiyordum"

Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 14 Mart 2026 00:12 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 00:15
Haber: AA
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, rakibi iyi analiz edip doğru stratejiyle üç puan kazandıklarını söyledi.

Yılmaz, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor karşısında nasıl oynanması gerekirse öyle oynadıklarını belirtti.

Antalya deplasmanında istediklerini yapabildiklerini dile getiren Yılmaz, "Antalyaspor'u iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Biz bugün doğru oyunla tamamen geçiş üzerine bütün planımızı, stratejimizi kurduk ve bunda da muvaffak olduk. Antalyaspor'u bu kadar rahat geçeceğimizi beklemiyordum. Antalyaspor aşağılarda, zor bir durumda. Futbolun şakası olmaz. Daha sert, daha agresif bir Antalyaspor bekliyorduk." diye konuştu.

Antalyalı olduğuna değinen Yılmaz, Antalyaspor'u çok sevdiğini, takımın en kısa sürede toparlanacağına inandığını ifade etti.

Burak Yılmaz, ligde kalmak için bir takıma 34 puanın yeteceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
