Zincir Marketler Pazar Günü Kapalı mı?

Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi zincir marketlerin pazar günü kapalı olması yönündeki talepler, son dönemde hazırlanan yeni perakende yasası taslağıyla tekrar alevlendi. Küçük esnafın korunması amacıyla gündeme gelen bu düzenleme hakkında henüz nihai bir karar çıkıp çıkmadığı, pazar sabahı alışverişe çıkacak olan vatandaşların ana gündemi oldu. Peki, bugün marketler açık mı? İşte detaylar...

11 Ocak 2026 Pazar günü itibarıyla Türkiye genelinde zincir marketlerin pazar günü kapalı olması yönünde uygulanmakta olan bir yasak bulunmamaktadır. Hükümet ve ilgili bakanlıklar nezdinde "pazar tatili" veya "belirli saatlerde çalışma" düzenlemeleri üzerinde görüşmeler sürse de, mevcut durumda tüm büyük zincir marketler pazar günleri hizmet vermeye devam etmektedir.

Pazar günü olması nedeniyle bazı market zincirlerinde açılış saatleri küçük farklılıklar gösterse de genel işleyiş şu şekildedir:

BİM: 09:00 – 21:00

A101: 09:00 – 21:30 (Bazı şubelerde 21:00)

ŞOK: 09:00 – 21:00

Migros / CarrefourSA: 09:00 – 22:00 (AVM içindeki mağazalar AVM kapanış saatine tabidir.)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından sunulan öneride, zincir marketlerin pazar günleri tamamen kapalı olması veya en azından pazar günü saat 15:00'ten sonra hizmet vermemesi talep edilmişti. Bu düzenlemenin amacı, mahalle bakkallarının ve yerel esnafın rekabet gücünü artırmak olarak açıklanmıştı. Ancak ticaret sektörü temsilcileri ve tüketicilerin büyük bir kısmı, özellikle çalışan kesimin alışverişini hafta sonu yaptığını belirterek bu karara temkinli yaklaşıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun taslağında, marketlerin çalışma saatlerinin valilikler ve belediyeler tarafından bölgesel olarak belirlenebileceğine dair maddeler yer alıyor. Ancak 2026 yılının bu ilk günlerinde henüz ülke genelini kapsayan bağlayıcı bir pazar günü tatili kararı yayımlanmış değil