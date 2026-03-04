Galatasaray'da Ahmed Kutucu, zoru başardı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi ekip ise grubu üçüncü sırada tamamladı.
Karşılaşmada kupada forma şansı bulan Ahmed Kutucu, özellikle ikinci yarıda yakaladığı net fırsatla gündeme geldi. 56. dakikada sağ kanattan gelişen atakta İlkay Gündoğan'ın pasıyla topla buluşan Sane, ceza sahasında kaleyi karşıdan gören noktadaki Ahmed'i gördü. Genç oyuncunun vuruşunda topu çizgi üzerinde Ümit Akdağ çıkardı.
BEKLENEN ETKİYİ YARATAMADI
Sane'nin kaleciyi de devre dışı bırakarak hazırladığı bu pozisyonda Ahmed Kutucu, takımını rahatlatacak golü kaydetme fırsatını değerlendiremedi. Şutu, çizgideki savunma oyuncusuna takılan 26 yaşındaki futbolcu, karşılaşmada beklenen etkiyi yaratamadı.
Öte yandan Takvim yazarı Evren Turhan, maç sonu yaptığı değerlendirmede Ahmed Kutucu ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Turhan, "Ahmed Kutucu mücadele ediyor ama Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 11 oyuncusu olma şansı yok." ifadelerini kullandı.
BU SEZON AHMED
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 15 resmi maça çıkan Ahmed Kutucu, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
