03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-1
03 Mart
Everton-Burnley
2-0
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-0
03 Mart
Wolves-Liverpool
2-1
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
3-0

Galatasaray'da Ahmed Kutucu, zoru başardı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Ahmed Kutucu, ikinci yarıda yakaladığı net fırsatı değerlendiremeyerek geceye kaçırdığı golle damga vurdu.

calendar 04 Mart 2026 08:43 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 08:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da Ahmed Kutucu, zoru başardı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi ekip ise grubu üçüncü sırada tamamladı.

Karşılaşmada kupada forma şansı bulan Ahmed Kutucu, özellikle ikinci yarıda yakaladığı net fırsatla gündeme geldi. 56. dakikada sağ kanattan gelişen atakta İlkay Gündoğan'ın pasıyla topla buluşan Sane, ceza sahasında kaleyi karşıdan gören noktadaki Ahmed'i gördü. Genç oyuncunun vuruşunda topu çizgi üzerinde Ümit Akdağ çıkardı.

BEKLENEN ETKİYİ YARATAMADI

Sane'nin kaleciyi de devre dışı bırakarak hazırladığı bu pozisyonda Ahmed Kutucu, takımını rahatlatacak golü kaydetme fırsatını değerlendiremedi. Şutu, çizgideki savunma oyuncusuna takılan 26 yaşındaki futbolcu, karşılaşmada beklenen etkiyi yaratamadı.

"SÜPER LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 11 OYUNCUSU OLMA ŞANSI YOK"

Öte yandan Takvim yazarı Evren Turhan, maç sonu yaptığı değerlendirmede Ahmed Kutucu ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Turhan, "Ahmed Kutucu mücadele ediyor ama Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 11 oyuncusu olma şansı yok." ifadelerini kullandı.

BU SEZON AHMED

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 15 resmi maça çıkan Ahmed Kutucu, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
