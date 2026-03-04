03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-1
03 Mart
Everton-Burnley
2-0
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-0
03 Mart
Wolves-Liverpool
2-1
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
3-0

Felipe Augusto: "Kendimi geliştirdiğime inanıyorum"

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 4. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-2 yenen Trabzonspor'da Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Mart 2026 00:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Felipe Augusto: 'Kendimi geliştirdiğime inanıyorum'
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 4. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-2 yenen Trabzonspor'da Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Bordo-mavili takımda Felipe Augusto, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Trabzonspor'un mücadeledeki ilk golüne imza atan Augusto, "Tur atladığımız için çok mutluyuz. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sonlara doğru biraz sıkıntılı bir duruma girdik. Ancak sonrasında geri dönerek güzel bir galibiyet almayı bildik. Gol attığım ve takımıma yardım ettiğim için sevinçliyim. Farklı pozisyonlarda takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu da benim gelişimim için çok iyi bir durum. Kendimi geliştirdiğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"LİGDE DE İYİ YERLERDE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yollarına emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Brezilyalı santrfor, "Kupa önemli hedeflerimizden biri. Türkiye Kupası, ligde istediği süreyi bulamayan arkadaşlarımızın öz güven kazanmaları ve süre bulmaları adına da önemli. Ligde de en iyi yerlerde olmaya çalışıyoruz." diye konuştu. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
