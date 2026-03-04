03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-1
03 Mart
Everton-Burnley
2-0
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-0
03 Mart
Wolves-Liverpool
2-1
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
3-0

Onuralp Çevikkan: ''Kupayı almak istiyoruz''

Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan, kupadaki Başakşehir maçı hakkında konuştu.

calendar 04 Mart 2026 00:58
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 4. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-2 yenen Trabzonspor'da genç kaleci Onuralp Çevikkan, çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Trabzonspor'un 20 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan, taktik disipline bağlı kalarak önemli bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

''HEDEFİMİZ KUPAYI ALMAK''

Zor bir maç olduğunu vurgulayan Onuralp, "Çok fazla kırılma anı oldu. Taktik disipline bağlı kaldık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Çok önemli bir galibiyet oldu. Mutluyum. Hedefimiz sonuna kadar devam edip kupayı almak." dedi.

Bordo-mavili formayı giymekten duyduğu gururu dile getiren 20 yaşındaki file bekçisi, "Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Daha genç bir oyuncuyum. Her aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Geçen sene sakatlık yaşamıştım. Benim için biraz tatsız olmuştu. Ailem sürekli yanımdaydı. Mücadele ettim. Bugünleri görmek benim için çok büyük bir gurur." şeklinde görüş belirtti.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
