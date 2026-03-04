Onuralp Çevikkan: ''Kupayı almak istiyoruz''

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 4. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-2 yenen Trabzonspor'da genç kaleci Onuralp Çevikkan, çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Trabzonspor'un 20 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan, taktik disipline bağlı kalarak önemli bir galibiyet aldıklarını kaydetti.
''HEDEFİMİZ KUPAYI ALMAK''
Zor bir maç olduğunu vurgulayan Onuralp, "Çok fazla kırılma anı oldu. Taktik disipline bağlı kaldık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Çok önemli bir galibiyet oldu. Mutluyum. Hedefimiz sonuna kadar devam edip kupayı almak." dedi.
Bordo-mavili formayı giymekten duyduğu gururu dile getiren 20 yaşındaki file bekçisi, "Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Daha genç bir oyuncuyum. Her aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Geçen sene sakatlık yaşamıştım. Benim için biraz tatsız olmuştu. Ailem sürekli yanımdaydı. Mücadele ettim. Bugünleri görmek benim için çok büyük bir gurur." şeklinde görüş belirtti.
