Serdal Adalı'dan 123.yıl paylaşımı: 'İyi ki doğdun büyük Beşiktaş'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarların düzenlediği iftar organizasyonuna katılım sağladı. Adalı, sonrasında X hesabından bir paylaşım yaptı.
Serdal Adalı'nın paylaşımı şu şekilde:
"Değerli Beşiktaşlılar; Bugün Beşiktaşımızın 123. kuruluş yıldönümünde, saat 19.03'te büyük Beşiktaş taraftarının düzenlediği iftar organizasyonuna katıldık. Bereket ismiyle kurulan büyük Beşiktaş'ın bereketli sofrasında Beşiktaş duygusunu, ruhunu, coşkusunu yaşadık. Türk sporunun öncü spor kulübü, Armasındaki ay yıldızla Milli Takımımızı temsil etme hakkı kazanmış ilk ve tek spor kulübü, Balkan Harbi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda şehitler veren Milli Mücadele'nin kulübü Beşiktaşımızın 123. yılını yürekten kutluyorum.
Bu güzel günü büyük bir coşkuyla kutlayan, Beşiktaş'ın büyük bir aile olduğunu bir kez daha gösteren taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberlik, bu kenetlenme olduğu sürece Beşiktaş çok güzel günler görecek. Taraftarımızla, camiamızla birlikte omuz omuza uzun bir yol yürüyeceğiz, şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz.
Kurulduğu günden bu yana Beşiktaşımıza emek veren kurucularımız ve camia büyüklerimiz başta olmak üzere, büyük Beşiktaş camiasının her bir ferdine saygılarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. "Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ı" 123. yılımız kutlu olsun. İyi ki doğdun büyük Beşiktaş!"
