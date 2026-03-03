03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-290'
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-490'
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Serdal Adalı'dan 123.yıl paylaşımı: "İyi ki doğdun büyük Beşiktaş"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarların düzenlediği iftarın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

calendar 03 Mart 2026 21:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Serdal Adalı'dan 123.yıl paylaşımı: 'İyi ki doğdun büyük Beşiktaş'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarların düzenlediği iftar organizasyonuna katılım sağladı. Adalı, sonrasında X hesabından bir paylaşım yaptı.

Serdal Adalı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Değerli Beşiktaşlılar; Bugün Beşiktaşımızın 123. kuruluş yıldönümünde, saat 19.03'te büyük Beşiktaş taraftarının düzenlediği iftar organizasyonuna katıldık. Bereket ismiyle kurulan büyük Beşiktaş'ın bereketli sofrasında Beşiktaş duygusunu, ruhunu, coşkusunu yaşadık. Türk sporunun öncü spor kulübü, Armasındaki ay yıldızla Milli Takımımızı temsil etme hakkı kazanmış ilk ve tek spor kulübü, Balkan Harbi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda şehitler veren Milli Mücadele'nin kulübü Beşiktaşımızın 123. yılını yürekten kutluyorum.

Bu güzel günü büyük bir coşkuyla kutlayan, Beşiktaş'ın büyük bir aile olduğunu bir kez daha gösteren taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberlik, bu kenetlenme olduğu sürece Beşiktaş çok güzel günler görecek. Taraftarımızla, camiamızla birlikte omuz omuza uzun bir yol yürüyeceğiz, şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz.

Kurulduğu günden bu yana Beşiktaşımıza emek veren kurucularımız ve camia büyüklerimiz başta olmak üzere, büyük Beşiktaş camiasının her bir ferdine saygılarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. "Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ı" 123. yılımız kutlu olsun. İyi ki doğdun büyük Beşiktaş!"

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.