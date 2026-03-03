Boston Celtics'in yıldız ismi Jayson Tatum'un, geçtiğimiz sezon yaşadığı aşil tendonu sakatlığının ardından sahalara dönüş tarihi netleşmeye başladı.



NBA podcaster'ı ve insider Bill Simmons'a göre Tatum, 6 Mart Cuma günü Dallas Mavericks karşısında forma giymeyi hedefliyor.



Simmons, podcast yayınında şu ifadeleri kullandı:



"Tatum için Cuma günü Dallas maçı gibi görünüyor. Tüm işaretler Dallas'a karşı Cuma gününü gösteriyor."



Boston Celtics, pazartesi gecesi arka arkaya oynanan maç programının ikinci ayağında Milwaukee Bucks ile karşılaşacak. Ardından çarşamba günü Charlotte Hornets'ı ağırlayacak olan Celtics, 6 Mart Cuma günü ise Dallas Mavericks'i konuk edecek.



Beş kez All-NBA seçilen yıldız forvetin son dönemde takım arkadaşlarıyla birlikte beş beşe (5'e 5) antrenmanlarda yer aldığı bildirildi. ESPN'den Shams Charania, Tatum'un bu çalışmalarda "tam kapasiteyle" yer aldığını aktardı.



Tatum, geçtiğimiz sezon play-off ilk turunda aşil tendonundan sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.



Celtics taraftarları başlangıçta 1 Mart tarihini potansiyel dönüş günü olarak işaret etmişti. Ancak Tatum, pazar günü Philadelphia 76ers'a karşı oynanan maçta da forma giymedi.



Yıldız oyuncunun yokluğuna rağmen Boston beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Celtics, sezon öncesi Tatum'un sakatlığı ve yaz dönemindeki kadro değişiklikleri nedeniyle düşüş yaşayabileceği yönündeki endişelere karşın Doğu Konferansı'nda 40 galibiyet – 20 mağlubiyet derecesiyle ikinci sırada yer alıyor.



