Monterrey'de Domenec Torrent'e veda!

Monterrey, teknik direktörü Domenec Torrent ile yollarını ayırdı.

Monterrey, 2026'da takımın dokuzuncu sıraya gerilemesinin ardından İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırdı.

Yönetim, cumartesi günü lider Cruz Azul'a 0-2 mağlup olunmasının ardından Torrent'in görevine son verildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Monterrey Futbol Kulübü, Domenec Torrent'in A takım teknik direktörlüğü görevine son verme kararı almıştır. Dome ve teknik ekibine bu süreçteki çalışmaları için teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz."

39 maçlık performans

Daha önce Pep Guardiola'nın Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City dönemlerinde yardımcılığını yapan; ardından New York City FC, Flamengo, Galatasaray ve San Luis'i çalıştıran Torrent, bu sezon Monterrey ile ligde 8 maçta 10 puan topladı.

