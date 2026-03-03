03 Mart
Sergen Yalçın'dan Rizespor öncesi mesaj: "Derbiyi unutun, kupaya bakın"

Derbi öncesi oyuncularını uyaran Sergen Yalçın, "Derbiyi unutun, kupaya bakın" mesajı verdi. Galatasaray maçı öncesi Çaykur Rizespor karşılaşmasını işaret eden tecrübeli teknik adam, Türkiye Kupası hedefi ve taraftar desteğini ön plana çıkardı.

calendar 03 Mart 2026 10:54
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 4. maçında 4 Mart Çarşamba günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Kupayı bu sezon büyük bir hedef olarak belirleyen Siyah-Beyazlılar'da, Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi oyuncularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Edinilen bilgi lere göre deneyimli çalıştırıcı, futbolcularına kupa maçının önemini net sözlerle anlattı.

"KUPAYI ALACAK GÜÇTEYİZ"

Yalçın'ın yaklaşan Galatasaray derbisine rağmen önceliğin tamamen kupa mücadelesi olması gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Toplantıda oyuncularına, "Öncelikli hedefiniz Çaykur Rizespor ile oynayacağımız kupa maçı olsun. Şimdilik derbiyi unutun. Galatasaray maçı sonraki iş. Kupayı alacak güçte bir ekibiz. Kupa maçını kazanırsak, Galatasaray maçına taraftarımız önünde daha motive çıkarız. Derbiyi unutun, kupaya bakın" ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu sözlerin Siyah-Beyazlı takımı motive ettiği ifade edildi.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
