03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-014'
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Arturo Vidal'den Galatasaray için itiraf

Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, kariyerinde oynadığı en ateşli stadyumlardan birinin Galatasaray'ın stadı olduğunu söyledi.

calendar 03 Mart 2026 12:20 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 12:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Arturo Vidal'den Galatasaray için itiraf
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kariyerine ülkesi Şili'nin takımlarından Colo-Colo'da devam eden 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Arturo Vidal'den kariyerine dair itiraflar geldi.

Vidal, kariyerinde oynadığı en ateşli stadyumlardan birinin Galatasaray stadı olduğunu söyledi.

GALATASARAY VE CELTIC

38 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, "Kariyerim boyunca oynadığım en ateşli stadyumlar Galatasaray ve Celtic'in stadyumlarıydı. Oradaki atmosferi gerçekten hissedebiliyordunuz." dedi.

Vidal, "O iki stadyum gerçekten deliydi. Taraftar konusunda inanılmazlar, seni yemek istiyor gibiydiler." diye konuştu.

Avrupa kariyerinde; Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi takımların formasını giyen Vidal, Real Madrid için de dikkat çeken sözler sarf etti.

REAL MADRID'E FLAŞ SÖZLER

Arturo Vidal, "Real Madrid'e karşı her oynadığımda soyulmuş gibi hissediyordum. Zaten çok fazla soygun vardı ama Real Madrid sayesinde VAR icat edildi!" diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.