03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
13:00
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Trabzonspor'un Süper Lig'de kritik hesapları!

Ligde Galatasaray 58 puanla lider, Fenerbahçe 54 puanla ikinci, Trabzonspor ise 51 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Hafta sonu Süper Lig'de çok önemli bir viraj dönülecek.

calendar 03 Mart 2026 10:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'un Süper Lig'de kritik hesapları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Süper Lig'de son iki haftada aldığı iki galibiyetle zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Bordo-mavililer, bu süreçte topladığı 6 puanla hem lider Galatasaray hem de ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını önemli ölçüde azalttı.

Karadeniz devi son iki maçından galibiyetle ayrılırken, lider Galatasaray aynı dönemde 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı. Fenerbahçe ise üst üste iki haftayı beraberlikle kapattı. Bu sonuçların ardından bordo-mavililer, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 7'ye, Fenerbahçe ile ise 3'e indirdi.

FIRTINA'NIN İŞTAHI KABARDI

Fenerbahçe'nin Antalya'da bıraktığı 2 puan, Trabzonspor'un da iştahını kabarttı. 24. hafta sonunda oluşan tablo, ligin son düzlüğünün ne kadar sert geçeceğinin habercisi niteliğinde. Galatasaray 58 puanla lider, Fenerbahçe 54 puanla ikinci, Trabzonspor ise 51 puanla üçüncü sırada yer aldı. Galatasaray'ın önümüzdeki hafta ligde çıkışta olan Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma da zirve yarışını yakından ilgilendirecek. Fırtına ilerleyen haftalarda kendi maçlarını kazanarak rakiplerin olası puan kayıplarıyla iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

LİGİN KADERİNİ ÇİZECEK KRİTİK EŞİK

Trabzonspor camiası, Süper Lig'de 25. haftayı şampiyonluk projeksiyonunun yeniden çizileceği bir dönemeç olarak görüyor. İşte ligin kaderini belirleyecek o takvim:

Beşiktaş-Galatasaray (Cumartesi)

Zirve yarışının en kilit maçında Beşiktaş, lideri konuk edecek. Trabzonspor cephesi bu maçtan çıkacak her türlü puan kaybını (özellikle beraberlik veya Beşiktaş galibiyeti) kendi lehine bir fırsat olarak görüyor. Derbi sonucu, bordo-mavililerin liderlik koltuğuna olan mesafesini doğrudan tayin edecek. Bu nedenle kritik bir hafta olacak.

Fenerbahçe-Samsunspor (Pazar)

Antalya'da şok yaşayan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Samsunspor karşısında hata yapmak istemiyor. Ancak bordo mavili takım başka hesaplar peşinde. Fırtına Samsunspor'un kazanması halinde Fenerbahçe ile arasındaki 3 puanlık farkı tamamen kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Kayserispor-Trabzon (Pazartesi)

Tüm rakiplerinin kozlarını paylaştığı haftanın son gününde Trabzonspor, Kayseri deplasmanına çıkacak. Hedef net: Rakiplerin birbiri ile karşılaştığı haftada 3 puanı haneye yazdırıp zirveye bir adım daha yaklaşmak. Fatih Tekke ve öğrencileri için bu maç, "stratejik zafer" anlamı taşıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.