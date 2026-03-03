03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
13:00
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Trabzonspor, dev bütçelere meydan okuyor!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 178-181 milyon euro harcamalara çıktığı sezonda, Trabzonspor sadece 38 milyon euro ile şampiyonluk yarışında kalmayı başardı.

calendar 03 Mart 2026 10:43 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 10:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor, dev bütçelere meydan okuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de zirve yarışı tam gaz sürerken, ilk 5'teki kulüplerin transfer harcamaları masaya yatırıldı. Veriler, Trabzonspor'un harcama gücü ile yarıştığı konum arasındaki dikkat çekici farkı ortaya koydu.

Ligde ilk ikide yer alan takımlar Galatasaray transferde 178 milyon euro, Fenerbahçe ise 181 milyon euro harcadı. Fırtına ise 38 milyon euro ile yarışta kalmayı başardı. Bu tabloya göre bordo-mavililer, Galatasaray'a göre 4.7 kat, Fenerbahçe'ye göre 4.8 kat daha az harcama yaptı. Buna rağmen 51 puanla şampiyonluk hattında yer aldı. Bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 7, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde. Trabzonspor kendisine oranla çok daha yüksek harcama yapan Beşiktaş'ın ise önünde yer aldı.

TRANSFERDE 8 MİLYON EURO KAR ETTİ

Rakiplerinin aksine hem sahada hem de kasada kazanmayı hedefleyen Trabzonspor, bu sezonun "finansal kazananı" olarak dikkat çekiyor. Bordo-mavili ekip, sezon boyunca sadece 38.6 milyon € bonservis harcaması yaparak rakiplerine oranla çok daha ekonomik bir transfer politikası izledi. Oyuncu satışından 47.1 milyon € gelir sağlayan Fırtına, yaklaşık 8.5 milyon € kâr elde etti.

DEĞERİNİ EN ÇOK ARTIRAN TAKIM

Karadeniz devi ayrıca kadrosundaki oyuncuların değerlerini de en fazla artıran kulüp oldu. Sezon başlarken 60 milyon euro seviyelerinde gösterilen Trabzonspor'un oyuncu değerleri 90 milyon euro seviyelerine ulaştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.