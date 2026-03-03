03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
13:00
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Beşiktaş'ın savunma bakanı: Emmanuel Agbadou

Kocaelispor karşısında süper performansını şık golle taçlandıran Emmanuel Agbadou, rakip forvetlerin korkulu rüyası haline geldi. Fildişi Sahilli yıldız Beşiktaş savunmasının yeni lideri oldu

calendar 03 Mart 2026 10:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın savunma bakanı: Emmanuel Agbadou
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın ocak ayında Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan renklerine kattığı Emmanuel Agbadou, 18 milyon euroluk maliyeti nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Ancak takıma çabuk uyum sağlayan Fildişi Sahilli yıldız, başarılı istatistikleri ile 'nokta atışı' transfer olduğunu kanıtladı, maliyetini unutturdu.

Göztepe maçında Janderson'a adım attırmayan 28 yaşındaki savunmacı, Kocaelispor karşısında ise marke ettiği Serdar Dursun'u etkisiz kıldı.

HAVADAN DA ÇOK İYİ

Agbadou'nun en önemli vasıflarından biri olan hava hakimiyeti Kocaelispor maçında ön plana çıktı. Boyu ve fiziksel gücüyle rakiplerine sahayı dar eden deneyimli savunmacı, hava toplarındaki yüzde 80 seviyelerindeki başarı oranıyla stoperler için mükemmel istatistiğe imza attı. Siyah-beyazlı savunmanın yeni lideri olan Agbadou, attığı şık kafa golüyle siyah beyazlılara çok kritik 3 puanı getirdi. Fildişi Sahilli oyuncu, golün öncesinde Amir Murillo'ya attığı şık pas ile ayağının ne kadar temiz olduğunu gösterdi.

İSTATİSTİKTE ZİRVEDE

Beşiktaş defansına adeta ilaç olan Fildişi Sahilli stoper, Kocaelispor müsabakasına damgasını vurdu. 8 tehlike engelleyen, 1 top çalan ve 4 topu geri kazanan Emmanuel Agbadou, istatistiklerde zirvede yer aldı. Tecrübeli defans oyuncusu Sofascore verilerine göre 8.7 puanla maçın en başarılı oyuncusu oldu.

EN ZOR TRANSFER

Siyah-beyazlı yönetimi kış döneminde en çok zorlayan transfer Emmanuel Agbadou oldu. Serdal Adalı yönetimi, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile yaklaşık 2 ay süren görüşmelerin ardından Fildişi Sahilli savunmacıyı kadroya kattı. Agbadou teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunmacılar listesinde 1 numaralı tercihiydi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.