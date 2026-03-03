03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
13:00
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Beşiktaş'ta derbi öncesi rekor hazırlığı!

Beşiktaş taraftarları Galatasaray derbisinde tarihi bir atmosfere hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar dev maçta 2013 yılındaki 141 desibellik rekorunu kırmayı hedefliyor.

calendar 03 Mart 2026 10:44
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta derbi öncesi rekor hazırlığı!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 4 Mart Çarşamba günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta asıl odak noktası, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi.

DESİBEL REKORU HEDEFİ

Siyah-beyazlı camiada heyecan doruğa çıkarken, taraftarların derbide desibel rekorunu zorlaması bekleniyor. Tribünlerde tarihi bir atmosfer için hazırlıklar sürüyor.

141 DESİBELLİK REKOR

Beşiktaş, 11 Mayıs 2013'te Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada 141 desibellik ses seviyesine ulaşarak dikkat çekmişti. 140 desibel, insan kulağı için zar zedelenmesi riski taşıyan sınır olarak kabul ediliyor.

"12. adam" olarak anılan siyah-beyazlı taraftarlar, derbide görsel bir şölene de imza atmaya hazırlanıyor. Ayrıca yeni transferler için özel pankartların hazırlandığı öğrenildi.



  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
