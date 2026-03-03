Beşiktaş'ta derbi öncesi rekor hazırlığı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 4 Mart Çarşamba günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta asıl odak noktası, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi.



DESİBEL REKORU HEDEFİ



Siyah-beyazlı camiada heyecan doruğa çıkarken, taraftarların derbide desibel rekorunu zorlaması bekleniyor. Tribünlerde tarihi bir atmosfer için hazırlıklar sürüyor.



141 DESİBELLİK REKOR



Beşiktaş, 11 Mayıs 2013'te Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada 141 desibellik ses seviyesine ulaşarak dikkat çekmişti. 140 desibel, insan kulağı için zar zedelenmesi riski taşıyan sınır olarak kabul ediliyor.



"12. adam" olarak anılan siyah-beyazlı taraftarlar, derbide görsel bir şölene de imza atmaya hazırlanıyor. Ayrıca yeni transferler için özel pankartların hazırlandığı öğrenildi.







