Galatasaray, Avrupa'nın devleri arasında!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin arka arkaya puan kayıplarıyla ligde puan farkını 4'e çıkardı.
Galatasaray, lig, Avrupa ve kupadaki görüntüsüyle Avrupa'nın devleri ile beraber aynı listeye girmeyi başardı. Avrupa'da kendi liginde lider olan, Şampiyonlar Ligi ve kupada yoluna devam eden sadece 4 takım bulunuyor.
Bu takımlar arasında Bayern Münih, Arsenal ve Barcelona ile birlikte Galatasaray da yer alıyor.
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de Juventus'u eledi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Galatasaray, çok büyük bir sürpriz olmaması durumunda kupada da çeyrek finale yükselecek.
