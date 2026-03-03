Anadolu Efes'te İsmail Şenol ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes, sportif direktör İsmail Şenol ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:



"Sportif Direktörümüz Sayın İsmail Şenol ile yapılan görüşmeler ışığında birlikte çalışmayı sonlandırmayı ortak bir şekilde kararlaştırdığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.



Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak kendisine, kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz."



