03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-020'
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine ret!

UEFA, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın Türkiye talebini kabul etmedi. İşte yaşananlar...

calendar 03 Mart 2026 11:33
Haber: Sporx.com dış haberler
UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine ret!
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Lech Poznan maçı için UEFA'dan Türkiye talebinde bulunmuştu.

39 yaşındaki teknik adam, "UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan'a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye'de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir." demişti.

ARDA TURAN'IN SÖZLERİ

Arda Turan, "Biz savaş nedeniyle maçlarımızı Polonya'da oynuyoruz. Poznan ile Polonya'da oynamak istemem. Göztepe Kulübü müsade ederse rövanş maçımızı Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak isteriz. Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum" demişti.

GÖZTEPE'DEN YANIT

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise yaptığı açıklamada, "Shakhtar Donetsk ve Arda Turan'ı evimizde ağırlamayı çok isteriz, çok mutlu oluruz. Elbette önce UEFA'nın izin vermesi gerekiyor. Arda Turan hepimizin sevdiği bir futbol adamı. O da Göztepe ve taraftarımızı çok seviyor. İsyan Marşımızı söyleyen biri. Biz Göztepe olarak kendisini burada ağırlamaktan mutluluk duyarız" demişti.

UEFA'DAN KARAR ÇIKTI

Arda Turan'ın bu talebi, UEFA'da karşılık bulmadı. Shakhtar Donetsk, maçın Polonya'da oynanacağını resmen açıkladı.

Shakhtar'ın Konferans Ligi'nde Lech Poznan ile oynayacağı ilk maç 12 Mart, Ukrayna ekibinin ev sahipliğindeki rövanş ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
