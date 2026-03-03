03 Mart
Kristaps Porzingis'in "gizemli" hastalığı sürüyor

Golden State Warriors'ın uzun oyuncusu Kristaps Porzingis, yaklaşık bir buçuk haftadır sahalardan uzak kalmasına neden olan sağlık problemiyle mücadele etmeye devam ediyor.

Warriors başantrenörü Steve Kerr, Los Angeles Clippers maçı öncesinde yaptığı açıklamada durumun belirsizliğine dikkat çekti:

"Biraz gizemli bir durum. Kendisiyle yakından çalışıyoruz. Netlik kazanmasını ve yeniden istikrarlı şekilde sağlıklı olabileceği noktaya gelmesini umuyoruz. Sağlık ekibimiz bu konuda yoğun şekilde çalışıyor."

Porzingis cuma günü antrenmanlara dönmüş ve Lakers'a karşı oynanan cumartesi maçında "şüpheli" olarak listelenmişti. Ancak pazartesi günü üst üste beşinci maçını da hastalık nedeniyle kaçırdı. Oyuncunun yaklaşan üç maçlık deplasman turuna katılıp katılmayacağı henüz net değil.

Kerr, Porzingis ile pazartesi günü görüştüğünü de belirtti:

"Güzel bir sohbet ettik. İyi durumda. Sahalara dönmek istiyor ve cevaplar arıyor. Biz de onu desteklemeye devam edeceğiz."

2.21 boyundaki Letonyalı pivot, 19 Şubat'ta Atlanta'dan takasla geldikten sonra eski takımı Boston Celtics'e karşı Warriors formasıyla ilk maçına çıkmıştı. Ancak o tarihten bu yana forma giymedi.

Porzingis bu sezon toplamda sadece 18 maçta görev aldı ve maç başına 16.8 sayı, 4.9 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakaladı.

