Süper Lig'de 26 ve 27. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 26 ve 27. hafta maçlarının programı açıklandı.
TFF'nin açıklamasında, "21.01.2026 tarihinde Trendyol Süper Lig 27. hafta müsabakalarının tarihlerinde değişiklik yapıldığına ilişkin açıklamada belirtildiği üzere, Galatasaray ve Samsunspor kulüplerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turuna yükselmiş olmalarından dolayı, Göztepe - Galatasaray ile Çaykur Rizespor - Samsunspor Trendyol Süper Lig 27. Hafta müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir." denildi.
Ligde 26 ve 27. hafta maçlarının programı şöyle:
- 26. hafta
13 Mart Cuma:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Mart Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
15 Mart Pazar:
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
- 27. hafta
17 Mart Salı:
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)
18 Mart Çarşamba:
16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)
20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19 Mart Perşembe:
16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)
