Fatih Karagümrük, Fethiyespor'u iki golle geçti!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçında Fatih Karagümrük, 2. Lig ekibi Fethiyespor'a konuk oldu.



Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fatih Karagümrük, 2-0'lık skorla kazandı.



Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 40. dakikada Barış Kalaycı ile 47. dakikada Abdul Kone kaydetti.



Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, puanını 5 yaptı. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı ancak her iki takımda çeyrek final potasına giremedi ve turnuvaya veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



40. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza sahası yayında kazanılan serbest vuruşta Barış Kalaycı'nın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.



47. dakikada Fatih Karagümrük, farkı ikiye çıkardı. Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut ceza sahasında topa vurmak isterken baskı yapan Kone, topu kazandı. Kone'nin dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.





Stat: Fethiye İlçe



Hakemler: Burak Olcar, Samet Özkul, Onur Gülter



Fethiyespor: Arda Akbulut, Ali Mert Aydın, Ulaş Zengin, Serdarcan Eralp (Dk. 46 İrfan Akgün), Oğuz Yılmaz, Ahmet Mert Koşar (Dk. 56 Melih Okutan), Cihan Kazan (Dk. 83 Hüseyin Demir), Seyit Niyazi Özcan (Dk. 78 Serkan Yıldız), Kerem Pala Muhammet Enes Erdem, Berat Satır (Dk. 46 Ramazan Çevik)



Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Johnson, Kone (Dk. 90+1 Kerem Özmen), Onogo, Tiago Çukur, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy (Dk. 75 Oğuzhan Odabaş), Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Traore (Dk. 69 Tarık Buğra Kalpaklı), Anıl Yiğit Çınar



Goller: Dk. 40 Barış Kalaycı, Dk. 47 Kone (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 49 İrfan Akgün, Dk. 78 Cihan Kazan (Fethiyespor)



