03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Fatih Karagümrük, Fethiyespor'u iki golle geçti!

Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda 2. Lig ekibi Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti.

calendar 03 Mart 2026 14:54 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 15:07
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fatih Karagümrük, Fethiyespor'u iki golle geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçında Fatih Karagümrük, 2. Lig ekibi Fethiyespor'a konuk oldu.

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fatih Karagümrük, 2-0'lık skorla kazandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 40. dakikada Barış Kalaycı ile 47. dakikada Abdul Kone kaydetti.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, puanını 5 yaptı. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı ancak her iki takımda çeyrek final potasına giremedi ve turnuvaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR 

40. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza sahası yayında kazanılan serbest vuruşta Barış Kalaycı'nın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

47. dakikada Fatih Karagümrük, farkı ikiye çıkardı. Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut ceza sahasında topa vurmak isterken baskı yapan Kone, topu kazandı. Kone'nin dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Burak Olcar, Samet Özkul, Onur Gülter

Fethiyespor: Arda Akbulut, Ali Mert Aydın, Ulaş Zengin, Serdarcan Eralp (Dk. 46 İrfan Akgün), Oğuz Yılmaz, Ahmet Mert Koşar (Dk. 56 Melih Okutan), Cihan Kazan (Dk. 83 Hüseyin Demir), Seyit Niyazi Özcan (Dk. 78 Serkan Yıldız), Kerem Pala Muhammet Enes Erdem, Berat Satır (Dk. 46 Ramazan Çevik)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Johnson, Kone (Dk. 90+1 Kerem Özmen), Onogo, Tiago Çukur, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy (Dk. 75 Oğuzhan Odabaş), Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Traore (Dk. 69 Tarık Buğra Kalpaklı), Anıl Yiğit Çınar

Goller: Dk. 40 Barış Kalaycı, Dk. 47 Kone (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 49 İrfan Akgün, Dk. 78 Cihan Kazan (Fethiyespor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.