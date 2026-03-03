03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-084'
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Premier Lig'de Adama Tarore'ye görülmemiş yasak

West Ham United'da Adama Traore'nin ağırlık çalışması yasaklandı.

03 Mart 2026 15:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Premier Lig'de Adama Tarore'ye görülmemiş yasak
West Ham United Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, Adama Traore'ye ağırlık antrenmanı yapmayı yasakladığını açıkladı.

Traore'nin fiziksel kapasitesine dikkat çeken Portekizli teknik adam, yıldız oyuncunun ekstra kas çalışmasına ihtiyacı olmadığını belirtti.

"Adama Traore'nin genleri inanılmaz. Ancak bu, onun spor salonunda daha fazla vakit geçirmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Ona salondan uzak durmasını söyledim. Farkına varması gereken konulardan biri de bu" ifadelerini kullanan Portekizli teknik adam, 30 yaşındaki futbolcunun yalnızca sakatlık önleyici çalışmalar yapacağını vurguladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, genç oyuncuların ise farklı bir program uyguladığını söyledi. 18 yaşındaki savunma oyuncusu ve İngiltere U-19 Milli Takımı futbolcusu Airidas Golambeckis'i örnek gösteren Nuno, "Kas kütlesi kazanması gerekiyor ve bu durumda spor salonunda uzun süreler geçirmesi tamamen doğru" dedi.

Ocak ayından Fulham'dan West Ham United'a 2,5 Milyon euroya transfer olan İspanyol futbolcu, yeni takımında 5 maça çıktı ama skor ve gol katkısı yapamadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
