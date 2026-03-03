Tyus Jones ile Denver Nuggets arasında sözleşme anlaşması sağlandı. Jones, takas döneminde Dallas Mavericks'e gönderilmiş ancak kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.



Mavericks formasıyla sekiz maçta görev alan Jones; 3.9 sayı, 1.1 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.



Denver'da Jamal Murray'in arkasında oyun kurucu rotasyonuna derinlik kazandırması beklenen Jones, kariyerinde 27 playoff maçında forma giydi ve bu karşılaşmalarda 5.8 sayı, 3.0 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları üretti.



