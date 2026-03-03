03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-017'
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Manisa FK'ya play-off için kötü haber!

1. Lig'de play-off mücadelesi veren Manisa FK, sahasında Çorum'a mağlup oldu ve önemli bir avantaj kaybetti.

calendar 03 Mart 2026 13:05
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Manisa FK'ya play-off için kötü haber!
Trendyol 1'inci Lig'de son iki maçını kazanıp play-off hattının kapısına dayanan Manisa Futbol Kulübü evinde önemli rakiplerinden Çorum FK'ya 1-0 yenilerek avantaj kaybetti.

Maçın 17'nci dakikasında Mame Thiam'ın penaltı golüyle mağlup olan siyah-beyazlılar, 40 puanda kalarak 8'inci sıradan 10'uncu basamağa geriledi. Manisa FK iç sahada ise 7 maç sonra mağlup oldu. Son olarak sezonun ilk devresinde Amed Sportif'e 19 Mayıs Stadı'nda 3-0 kaybeden Ege temsilcisi, 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, hakem eleştirisinde bulundu.

Rakibe çok tolerans tanındığını dile getiren Pektaş, "Karşılaşmaya çok iyi hazırlanmıştık. Çalıştığımız her senaryo da gerçekleşti. Sadece bir senaryoya çalışamadık, hakem senaryosuna. Topun oyunda kaldığı sürenin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle golden sonra çok tolerans tanıdı rakibe. Yapacak bir şey yok. Biz her zaman sahanın içinde kalmak zorundayız. Şanssız bir penaltı pozisyonuyla mağlup olduk. Futbolda bunlar var. Bir an önce toparlanıp hemen önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız. Oyuncularımı kutluyorum ve onlara çok güveniyorum" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
