İşte Uğurcan Çakır ile Ederson arasındaki fark!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son bölümünde kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılarda oldukça başarılı bir grafik ortaya koyuyor.

03 Mart 2026 10:04
Sözcü
İşte Uğurcan Çakır ile Ederson arasındaki fark!
Galatasaray, 2 Eylül'de Uğurcan Çakır'ı transfer ettiğinde şüpheler vardı.

MUSLERA'YI ARATMADI

Trabzonspor'a göre 36 milyon euro, Galatasaray'a göre 27.5 milyon euro + KDV gibi rekor bir bonservis bedeline sarı-kırmızı renklere bağlandığında ilk sorulan soru, "Muslera'nın boşluğunu doldurabilir mi?" oldu. Uğurcan, transfer olduğu günden itibaren sergilediği performansla Galatasaray'da bir gün olsun Muslera'yı aratmadı.

Uğurcan Çakır, Galatasaray'da 32 maça çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 3, Süper Lig'de ise 8 maçta gol yemedi. Devler Ligi'nde son Juventus eşleşmesinde özellikle Torino'da yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ın adını son 16'ya yazdırmasında büyük etkisi oldu.

EDERSON İLE FARK

Galatasaray'da "Kale emin ellerde" algısı hakim. Milli file bekçisi, 70 şutta 55 kurtartış yaptı ve 15 gol yedi. Fenerbahçe'nin kalesini koruyan ve yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır'dan önce Galatasaray'ın gündemine gelen Ederson ise 57 şutta 39 kurtarış yaptı ve 18 gol yedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
