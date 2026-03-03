İşte Uğurcan Çakır ile Ederson arasındaki fark!

Galatasaray, 2 Eylül'de Uğurcan Çakır'ı transfer ettiğinde şüpheler vardı.
MUSLERA'YI ARATMADI
Trabzonspor'a göre 36 milyon euro, Galatasaray'a göre 27.5 milyon euro + KDV gibi rekor bir bonservis bedeline sarı-kırmızı renklere bağlandığında ilk sorulan soru, "Muslera'nın boşluğunu doldurabilir mi?" oldu. Uğurcan, transfer olduğu günden itibaren sergilediği performansla Galatasaray'da bir gün olsun Muslera'yı aratmadı.
Uğurcan Çakır, Galatasaray'da 32 maça çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 3, Süper Lig'de ise 8 maçta gol yemedi. Devler Ligi'nde son Juventus eşleşmesinde özellikle Torino'da yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ın adını son 16'ya yazdırmasında büyük etkisi oldu.
EDERSON İLE FARK
Galatasaray'da "Kale emin ellerde" algısı hakim. Milli file bekçisi, 70 şutta 55 kurtartış yaptı ve 15 gol yedi. Fenerbahçe'nin kalesini koruyan ve yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır'dan önce Galatasaray'ın gündemine gelen Ederson ise 57 şutta 39 kurtarış yaptı ve 18 gol yedi.
