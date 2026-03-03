03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
13:00
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Beşiktaş'ta yükselişin sırları!

Beşiktaş kış transfer döneminde kadrosuna pek çok önemli ismi takviye etti. Siyah-beyazlılar yapılan bu takviyelerle resmen şaha kalktı. Sergen Yalçın'ın öğrencilerinin son zamanlarda ortaya koyduğu başarılı form grafiğinin sırları ise gün yüzüne çıktı.

calendar 03 Mart 2026 10:37 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 10:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yükselişin sırları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, çok kötü başladığı sezonun ikinci yarısında çok farklı bir kimlik ortaya koydu. Bunda ise ara transfer döneminde yapılan hamlelerin etkisi büyük oldu. Siyah-beyazlıları yükselişe geçiren maddeleri tek tek Sabah Gazetesi derledi. İşte tüm detaylar... 

1- MUTSUZLAR BİR BİR GİTTİ

- İlk etapta gönderilecek isimlere odaklanan Beşiktaş, krizlerin başaktörü Rafa Silva'yı Benfica'ya gönderdi. 

- Oynamadıkları için mutsuz olan ve istenmeyen Mert Günok, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yollar ayrıldı.

- Ülkesine dönmek isteyen Paulista'ya zorluk çıkarılmadı. Daha fazla forma giymek isteyen Demir Ege Tıknaz 7 milyon Euro karşılığında Braga'ya gönderildi. Abraham da 21 milyon Euro bonservis bedeli ile İngiltere'ye gitti.

2- GENÇLEŞTİ, KALİTEYİ ARTIRDI

- Takımı ciddi şekilde gençleştirildi. 30 yaş üstü 4 futbolcu ile ilişik kesildi. Necip Uysal da kadro dışı bırakıldı.

- Gidenlerle gelenler arasındaki yaş farkı 5.1 oldu. Yeni transferler takımın hem temposunu hem de fizik gücünü artırmaya yönelik oldu.

3- REÇBER'İ ISRARLA İSTEDİ VE...

Yalçın'ın talepleri doğrultusunda başlayan çalışmalarda Serkan Reçber ve scout ekibi önerileri masaya getirdi. Yalçın ve ekibi, oyuncuları izleyip son kararı verdi. Yalçın en az 150 oyuncu izlediğini söyledi. Başkan Serdal Adalı'ya sunulan raporların ardından nokta atışı hamleler gerçekleşti. Yalçın'ın hazır oyuncu isteği karşılık buldu. Agbadou, Murillo, Oh, Olaitan ve Asllani direkt takıma adapte olarak sahada yerini aldı.

4- GELENLERİN 5'İ KATKI VERDİ

Beşiktaş'ın 7 transferinin 5'i takıma iyi geldi.. Oynanan son 3 maçta da yeniler sonucu etkiledi. Güney Koreli Oh forma giydiği 4 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bir de penaltı yaptırdı. Göztepe mücadelesinde Oh'un yanı sıra Olaitan ve Murillo da ağları sarstı, Asslani ise asist yaptı. Kocaeli maçında ise gol Agbadou'dan geldi. Ayrıca 2-2 biten Alanya karşılaşmasında Agbadou, Oh'a asist yaptı.

5- YALÇIN HERKESE KAPILARINI AÇTI

Yalçın'ın takımla ilişkisi geldiğinden bu yana pozitif oldu. Tesislerdeki odasının kapısını herkese açan Yalçın, oyuncularla bire bir diyalog kurdu. Geçmişten süregelen mutsuz hava biraz zaman alsa da olumluya çevrildi. Özellikle kupadaki Fenerbahçe galibiyeti kırılma anı oldu. Hazır gelen yeni transferler de tesislerdeki bu havayla takıma çabucak adapte oldu.

6- KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ DÜMENE GEÇTİ

- Sezonun ilk devresinde kaptanlığa getirilen Orkun Kökçü, hem sahada hem de saha dışında varlığını fazlasıyla hissettirdi.

- Oynadığı son 7 maçta 5 gol, 4 asist katkısı veren Orkun, takımın çehresini değiştirdi.

- Saha dışında da önemli sorumluluk aldı. Takım arkadaşlarının çözülmesi gereken problemlerinde hep devrede oldu.

- Ayrıca yeni gelen transferlerin takıma adaptasyon sürecinde etkili isimlerin başında geldi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.