02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
0-120'
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

EuroLeague'de 2 maç ertelendi

EuroLeague yönetimi, 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan 2 maçı erteledi.

calendar 02 Mart 2026 18:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de 2 maç ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Euroleague, 30. haftada oynanacak iki karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

EuroLeague'den yapılan açıklamada, 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Rapid-Hapoel IBI ve Partizan-Dubai Basket maçlarının bölgedeki hava sahasının geçici olarak kapatılması sebebiyle ertelendiğini belirtildi.

Açıklamada "EuroLeague, etkilenen takımlarla birlikte maçların yeniden planlanması için en iyi seçenekleri değerlendirecek, son gelişmeleri yakından takip edecek, yerel ve uluslararası yetkililer ile ilgili tüm kuruluşlarla sürekli iletişim halinde kalarak herkesin güvenliğini ve sağlığını sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi yayınlanacaktır." denildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. Çatışmalar devam ederken birçok Orta Doğu ülkesi hava sahasını kapattı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.