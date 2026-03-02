02 Mart
Fenerbahçe Opet, seriye farklı galibiyetle başladı!

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 113-42 yenerek seride 1-0 öne geçti.

calendar 02 Mart 2026 14:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karşılaşmanın ikinci maçı, 3 Mart Salı günü saat 13.00'te Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. İki galibiyete ulaşacak ekip, yarı finale yükselecek.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Fatih Güler, Münevver Özemre, Ali Osman Kanık

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır Turgut 2, Meesseman 18, Allemand 9, Milic 22, Ece Erginay 3, Alperi Onar 13, Rupert 9, Tuana Vural 9, McCowan 4, McBride 14, Meltem Avcı Yılmaz 4

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 9, Doğa Adıcan 5, Merve Arı 4, Merve Uygül 4, Collier 17, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç 3

1. Periyot: 32-14

Devre: 61-27

3. Periyot: 90-37

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
