Memphis Grizzlies, uzun rotasyonuna ilişkin iki önemli sağlık güncellemesi paylaştı.



7.23 boyundaki pivot Zach Edey, sol ayak bileğinden ameliyat olacak. Edey daha önce 10 Haziran'da operasyon geçirmiş ve sezonun ilk haftalarını kaçırmıştı. Kasım ortasından Aralık başına kadar 11 maçta forma giydikten sonra yeniden ağrı hissetti ve o tarihten bu yana sahalara dönemedi. Memphis yönetimi, ameliyat sonrası basketbol aktivitelerine dönüş takviminin ayrıca paylaşılacağını duyurdu.



Öte yandan Brandon Clarke, sağ baldırındaki zorlanma nedeniyle Aralık sonundan bu yana forma giyemiyor. Grizzlies, Clarke'ın tam rehabilitasyon sürecini tamamlayabilmesi için en az iki hafta daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Sakatlıklarla geçen sezonda Clarke yalnızca iki maçta forma giyebildi.



