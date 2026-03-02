02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Edey ameliyat olacak, Clarke en az 2 hafta daha yok

Memphis Grizzlies, uzun rotasyonuna ilişkin iki önemli sağlık güncellemesi paylaştı.

calendar 02 Mart 2026 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Edey ameliyat olacak, Clarke en az 2 hafta daha yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Memphis Grizzlies, uzun rotasyonuna ilişkin iki önemli sağlık güncellemesi paylaştı.

7.23 boyundaki pivot Zach Edey, sol ayak bileğinden ameliyat olacak. Edey daha önce 10 Haziran'da operasyon geçirmiş ve sezonun ilk haftalarını kaçırmıştı. Kasım ortasından Aralık başına kadar 11 maçta forma giydikten sonra yeniden ağrı hissetti ve o tarihten bu yana sahalara dönemedi. Memphis yönetimi, ameliyat sonrası basketbol aktivitelerine dönüş takviminin ayrıca paylaşılacağını duyurdu.

Öte yandan Brandon Clarke, sağ baldırındaki zorlanma nedeniyle Aralık sonundan bu yana forma giyemiyor. Grizzlies, Clarke'ın tam rehabilitasyon sürecini tamamlayabilmesi için en az iki hafta daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Sakatlıklarla geçen sezonda Clarke yalnızca iki maçta forma giyebildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.