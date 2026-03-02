Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basket Landes'i ağırlayacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeague Women yarı-final play-in etabı üçüncü ve son maçında 3 Mart Salı günü Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği play-in etabının ilk maçında sahasında Basket Landes'i 81-72 yenen sarı-kırmızılılar, seride 1-0 öne geçti. Fransa'da yapılan mücadeleyi 75-70'lik skorla Basket Landes kazanınca seri 1-1'e gelerek üçüncü maça uzadı.
Galatasaray, taraftarı önünde serinin üçüncü ve son müsabakasını kazanarak doğrudan yarı finale yükselmeye çalışacak. Kaybeden ekip, çeyrek finalde mücadele edecek.
Euroleague Women'da altılı final organizasyonu, 15-19 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği play-in etabının ilk maçında sahasında Basket Landes'i 81-72 yenen sarı-kırmızılılar, seride 1-0 öne geçti. Fransa'da yapılan mücadeleyi 75-70'lik skorla Basket Landes kazanınca seri 1-1'e gelerek üçüncü maça uzadı.
Galatasaray, taraftarı önünde serinin üçüncü ve son müsabakasını kazanarak doğrudan yarı finale yükselmeye çalışacak. Kaybeden ekip, çeyrek finalde mücadele edecek.
Euroleague Women'da altılı final organizasyonu, 15-19 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.