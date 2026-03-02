02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basket Landes'i ağırlayacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women'da adını Final Six'e yazdırmak için Basket Landes karşısında sahaya çıkacak.

calendar 02 Mart 2026 10:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basket Landes'i ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeague Women yarı-final play-in etabı üçüncü ve son maçında 3 Mart Salı günü Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği play-in etabının ilk maçında sahasında Basket Landes'i 81-72 yenen sarı-kırmızılılar, seride 1-0 öne geçti. Fransa'da yapılan mücadeleyi 75-70'lik skorla Basket Landes kazanınca seri 1-1'e gelerek üçüncü maça uzadı.

Galatasaray, taraftarı önünde serinin üçüncü ve son müsabakasını kazanarak doğrudan yarı finale yükselmeye çalışacak. Kaybeden ekip, çeyrek finalde mücadele edecek.

Euroleague Women'da altılı final organizasyonu, 15-19 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.